Serie A, Juve batte Cagliari. Pari tra Genoa e Atalanta. HIGHLIGHTS

Negli anticipi della 19esima e ultima giornata di andata, i bianconeri superano per 2-0 i sardi con le reti di Kean e Bernardeschi. La squadra di Allegri si porta a -4 dai bergamaschi che non vanno oltre lo 0-0 a Marassi contro i rossoblù

Si sono giocati oggi gli anticipi della 19esima giornata di Serie A, ultima del girone di andata. La Juventus ha battuto il Cagliari 2-0, con le reti di Kean e Bernardeschi, mentre è finita 0-0 la sfida fra Genoa e Atalanta. I bianconeri vanno così a 34 punti, a -4 dal quarto posto occupato proprio dai bergamaschi. Non si è disputata Udinese-Salernitana perché la squadra campana con due casi di positività al coronavirus fra i giocatori, fermata dalla Asl di Salerno, non è partita per il Friuli. La Lega non ha però rinviato la partita, alla Dacia Arena si è presentata solo la squadra di casa e l'arbitro, da prassi, alle 19.15, a 45' dalle 18.30 fissate per il fischio d'inizio, ha dichiarato concluso l'incontro. Adesso sarà il giudice sportivo a decidere su un caso che ricorda parecchio quello di Juventus-Napoli della scorsa stagione (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).