Nhl, si allunga lo stop natalizio: match rinviati per aumento contagi

Per ora si tratta solo di un giorno ma la Lega professionistica nordamericana di hockey ha deciso di rinviare la ripresa del campionato da lunedì a martedì prossimo proprio per analizzare i risultati dei tamponi sui giocatori e valutare quanti siano in grado di giocare a fronte del continuo aumento dei contagi da Covid. Domani, quando è comunque prevista la ripresa degli allenamenti, si deciderà il da farsi.

La decisione della Lega di Hockey

La lega e il sindacato dei giocatori avevano già anticipato le vacanze al 22 dicembre, due giorni prima del previsto, sperando in qualche cambiamento ma il rinvio delle 14 partite in programma per lunedì prossimo porta a 64 il totale di quelle che si dovranno recuperare. La finestra è già disponibile, visto che la Nhl e il sindacato giocatori hanno deciso giorni fa di non permettere agli atleti di partecipare alle Olimpiadi invernali di Pechino a febbraio: di fatto si tratta proprio delle tre settimane in cui il campionato sarebbe stato in pausa per i Giochi. Settimane che ora con tutta probabilità verranno utilizzate per i recuperi.