Olimpiadi Pechino 2022, Usa verso boicottaggio diplomatico secondo Cnn

Boicottaggio contro la violazione dei diritti umani

approfondimento

Tennis, Wta sospende tutti i tornei in Cina dopo caso Peng Shuai

Il mese scorso, ricorda la Cnn, Biden aveva detto ai giornalisti che stava valutando un boicottaggio diplomatico. Diverse voci del Congresso, compresa la presidente della Camera Nancy Pelosi, sostengono la necessità di una pesa di posizione per protestare contro le violazioni dei diritti umani in Cina. L'ultima volta che gli Stati Uniti hanno boicottato completamente delle Olimpiadi è stato per i giochi che si sono tenuti a Mosca nel 1980, quando era in carica l'ex presidente Jimmy Carter.

Pechino: "In caso di boicottaggio adotteremo contromisure"

La replica di Pechino all'indiscrezione non si è fatta attendere. Se gli "Usa insistono per andare per la propria strada con il cosiddetto 'boicottaggio diplomatico'" delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, la Cina "adotterà sicuramente contromisure risolute" è la risposta del portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian.