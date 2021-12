Serie A: Inter-Toro 0-0, Verona-Fiorentina 1-0, Roma-Samp 0-0. LIVE

La 19esima giornata si chiude oggi con sette match. Nel pomeriggio la Lazio ha vinto 3-1 in casa del Venezia e il Bologna ha battuto 3-0 il Sassuolo a Reggio Emilia. Ora in campo Verona-Fiorentina (in diretta su Sky), Roma-Sampdoria e Inter-Torino. Alle 20.45 Empoli-Milan (in diretta su Sky) e Napoli-Spezia

17' Lasagna VERONA (3-4-2-1): Montipò; Faraoni, Casale, Sutalo; Tameze, Ilic, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. All. Tudor FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, N. Gonzalez. All. Italiano

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho SAMPDORIA : (4-4-2): Falcone ; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Askildsen; Gabbiadini, Caputo. All.: D'Aversa

La cronaca di Venezia-Lazio



La Lazio vince 3-1 al Penzo contro il Venezia. Dopo tre minuti Pedro sblocca il risultato col suo sinistro. Al 30’ il pareggio dei padroni di casa con Forte, di testa. Nella ripresa, al 48’ Acerbi riporta i biancocelesti in avanti con un gol di spalla. Al 91’ il Venezia rimane in dieci per l’espulsione di Tessmann. Pochi minuti dopo arriva il 3-1 finale firmato da Luis Alberto. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Sarri, che chiude il 2021 con 31 punti in classifica. Venezia fermo a 17.

Il tabellino di Venezia-Lazio 1-3



3' pt Pedro (L), 30' pt Forte (V), 3' st Acerbi (L), 49' st Luis Alberto (L)



VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuhei, Caldara, Ceccaroni, Mazzocchi; Crnigoj (22' st Tessmann), Ampadu (29' st Sigurdsson), Vacca (dal 10' st Busio); Kyine (10' st Okereke), Aramu, Forte (29' st Johnsen. (1 Maenpaa; 3 Molinaro, 13 Modolo, 30 Svoboda, 55 Haps; 18 Heymans, 42 Peretz). All.: P.Zanetti



LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu (29' st Luis Alberto); S.Milinkovic-Savic, Cataldi (22' st Lucas Leiva), Basic (29' st Lazzari); Pedro, Felipe Anderson (35' st Anderson), Zaccagni. (25 Reina, 41 Furlanetto; 4 Patric; 8 Akpa Akpro, 18 Romero; 27 Moro, 94 Muriqi). All.: Sarri



Ammoniti: Cataldi, Pedro, Ampadu, Crnigoj e Caldara per gioco fallosso, Basic per gioco scorretto

Espulso: nel st 46' Tessmann per gioco falloso.