Tennis, Amélie Mauresmo prima donna direttore al Roland Garros

È un grande "orgoglio" ha detto Amélie Mauresmo, ex numero uno del mondo, commentando l’annuncio dell’incarico a direttore del Roland-Garros. L’ex tennista francese si è detta "onorata" di prendere la direzione della Major su terra battuta, lasciata da Guy Forget, ex capitano di Coppa Davis. "Sono molto fiera di questa nomina – queste le sue prime parole -. Ho accettato mostrando chiaramente delle ambizioni forti. Sarò esigente, porterò avanti il mio lavoro con la passione e la libertà che mi hanno sempre animato". L’ex numero 1 del mondo Wta in carriera ha vinto nel 2006 un titolo a Wimbledon e uno agli Australian Open.