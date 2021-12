Champions League, alle 18.45 Juventus-Malmoe: le formazioni ufficiali

Allo Stadium i bianconeri si giocano il primo posto nel girone, ma devono sperare anche in un passo falso del Chelsea. Allegri fa turnover e lancia De Winter in difesa, davanti c'è Kean con Dybala e Bernardeschi. Perin in porta. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport. Alle 21 l'Atalanta affronta il Villareal e cerca la vittoria, unica possibilità per accedere agli ottavi