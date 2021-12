Sci, fantastica tripletta di Sofia Goggia: vince anche il SuperG

L’azzurra, 29 anni, nella gara di Coppa del Mondo a Lake Louis in Canada entra nella storia compiendo una meravigliosa impresa: "Una giornata incredibile", ha commentato l'atleta Condividi

Una meravigliosa impresa che le permette di entrare nella leggenda dello sci. E leggenda è Sofia Goggia che a Lake Louise, in Canada, nel giro di tre giorni vince due discese e poi pure un SuperG in Coppa del Mondo. Nella località canadese sinora c'erano riuscite solo la tedesca Katia Seizinger e la mitica statunitense Lindesy Vonn.



L’impresa della Goggia approfondimento Sci, doppia vittoria per Sofia Goggia nella discesa a Lake Louise L'azzurra - 29 anni e successo n.14 in carriera, il 104/o per l'Italia delle donne - ha fermato i cronometri su 1.18.28 lasciandosi alle spalle dopo un finale furioso la svizzera Lara Gut-Behrami. L'elvetica, che sino all'ultimo intermedio era stata in vantaggio, ha chiuso in 1.18.39. Sofia nella parte iniziale e centrale della pista canadese, quelle più tecniche, aveva retto bene ma era comunque in ritardo sulla Gut: 16 centesimi al primo intermedio, 25 al secondo e altrettanti al terzo. La differenza Sofia l'ha fatta invece sulla parte finale trovando le linee migliori e facendo perfettamente anche l'impegnativo ultimo salto. Ha recuperato così il ritardo di 25 centesimi e ne ha rifilati altri 11 alla svizzera. Terza l'austriaca Mirjam Puchner in in 1.18.72, pure lei bruciata da Sofia dopo l'ultimo intermedio.

La felicità approfondimento Sofia Goggia sarà portabandiera azzurra alle Olimpiadi di Pechino “Una giornata incredibile! Quella in questo superG è stata la mia vittoria più bella di questi giorni. Ci tenevo e sapevo che non sarebbe stato facile. L'avevo detto alla vigilia: il vero passo verso l'alto sta nel superG. Già in passato infatti avevo vinto in discesa, ma poi mi ero persa nel successivo superG. Era questa del superG la mia sfida e l'ho vinta", ha commentato l'azzurra che dopo questi magici tre giorni ha fatto anche un bel balzo in avanti nella classifica generale di coppa con 315 punti, terza alle spalle di Mikaela Shiffrin (405) e Petra Vlhova (340). Ma nei prossimi due fine settimana ci saranno in Europa altre quattro gare veloci e c'è da credere che Sofia scalerà ancor di più la testa di questa classifica.