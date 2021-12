Sci, doppia vittoria per Sofia Goggia nella discesa a Lake Louise

Per la 29enne italiana il gradino più alto del podio con 84 centesimi di vantaggio sull'americana Breezy Johnson e con 98 sulla svizzera Corinne Suter. Si tratta della vittoria numero 13 in carriera

Doppia vittoria per Sofia Goggia. L'azzurra, campionessa olimpica in carica, ha trionfato anche nella seconda discesa libera di Coppa del mondo di Lake Louise in Canada. Per la 29enne italiana il gradino più alto del podio con 84 centesimi di vantaggio sull'americana Breezy Johnson e con 98 sulla svizzera Corinne Suter. Si tratta della vittoria numero 13 in carriera per Sofia Goggia.