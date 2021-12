La sedicesima giornata inizia a San Siro con la sfida tra gli uomini di Pioli e quelli di Colantuono: il primo punta in attacco su Pellegri e lascia in panchina Ibrahimovic, il secondo ritrova Ribery alle spalle di Simy. Alle 18 all’Olimpico il big match Roma-Inter, con Mourinho e Dzeko che affrontano il suo passato. Alle 20.45 chiude il sabato Napoli-Atalanta, in diretta su Sky

La sedicesima giornata di Serie A si apre oggi con tre partite, in un sabato che vede impegnate le prime cinque squadre in classifica. Alle 15, a San Siro, è iniziata Milan-Salernitana, con gli uomini di Pioli che vogliono vincere per scavalcare momentaneamente il Napoli e riportarsi in testa. Alle 18 all'Olimpico tocca a Roma-Inter: un match speciale per José Mourinho e per Edin Dzeko, che affrontano il loro passato. Alle 20.45 chiude Napoli-Atalanta allo stadio Maradona, con Spalletti che ha gli uomini contati contro una delle squadre più in forma del campionato: match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).