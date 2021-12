Infortunio Kjaer: lesione legamenti, il giocatore del Milan si opererà

Intervento in artroscopia al ginocchio sinistro per Simon Kjaer in seguito all'infortunio durante la partita contro il Genoa. Il giocatore ha riportato un danno ai legamenti e si prospetta una lunga assenza dal campo

Brutta tegola per il Milan. Il difensore danese Simon Kjaer infatti dovrà operarsi dopo l’infortunio nei primi secondi di Genoa-Milan (HIGHLIGHTS). Il giocatore si era accasciato a terra toccandosi il ginocchio e uscendo in barella. Nella giornata di giovedì si è sottoposto a una visita medica, al termine della quale il Milan ha comunicato che Kjaer dovrà sottoporsi a un “intervento in artroscopia” in seguito “a un danno ai legamenti”.