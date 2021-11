Juve, guardia di Finanza nella sede: cosa rischia il club

Continua l’inchiesta della procura di Torino e della guardia di Finanza sui conti della Juventus. Ieri, a borse chiuse, i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno perquisito le sedi della società bianconera nel capoluogo piemontese e a Milano per recuperare carte relative alla gestione tra gli anni 2019 e 2021. Le ipotesi di reato sono false comunicazioni sociali ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Al centro dell’indagine ci sono la compravendita dei calciatori e la formazione dei bilanci.

Le indagini della Procura

Gli indagati sono sei: il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved, l'ex responsabile dell'area sportiva Fabio Paratici, ora al Tottenham, l'attuale e l’ex Chief Corporate & Financial Officer Stefano Cerrato e Stefano Bertola, e l'ex dirigente finanziario Marco Re. È indagata anche la Juventus, nella veste di persona giuridica. Al vaglio degli investigatori, in quella che è stata chiamata in codice "operazione Prisma", ci sono i trasferimenti di alcuni calciatori e le prestazioni rese dagli intermediari nel corso delle transazioni. Dell'iniziativa delle Fiamme Gialle, scattata al termine delle contrattazioni settimanali della Borsa - la Juventus è una società quotata nell'ambito del mercato Euronext Milan, l'ex Mercato telematico azionario - è stata data comunicazione alla Consob e alla procura federale della Figc. In procura il fascicolo è aperto dal maggio di quest'anno. Se ne occupa un pool di magistrati composto dai pm Ciro Santoriello, Marco Gianoglio e Mario Bendoni.