Torino, scontri nel derby della Mole: Daspo per tifosi Juventus

La notifica di una serie di Daspo a tifosi della Juventus è in corso in questi giorni per iniziativa della questura di Torino. Il provvedimento, secondo quanto si apprende, è legato agli incidenti avvenuti il scorso 2 ottobre nel capoluogo piemontese in occasione del derby della Mole.

La ricostruzione dei fatti

Almeno una settantina di persone, in base alla ricostruzione della polizia, attaccarono lo schieramento delle forze dell'ordine all'esterno dello stadio dando vita anche a un lancio di oggetti. Del caso è investita l'autorità giudiziaria. Il Daspo, infatti, in molti casi è accompagnato dall'obbligo di presentazione alla polizia in concomitanza delle partite della Juventus, e contro questa misura è prevista la possibilità di ricorrere al tribunale. La procura, inoltre, valuterà le eventuali responsabilità di carattere penale.