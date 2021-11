Playoff Mondiali Qatar, oggi il sorteggio per l'Italia: il regolamento

Le indicazioni sugli spareggi che stabiliranno quali saranno le altre 3 squadre qualificate ai Mondiali 2020. Gli Azzurri di Mancini sono tra le teste di serie Condividi

Mancano solo tre squadre alla griglia di partenza dei Mondiali in Qatar. Per decidere quali saranno le Nazionali a strappare gli ultimi pass, andranno in scena degli spareggi in stile "final four". Una situazione che riguarda da vicino anche l'Italia, che dopo il secondo posto nel girone dovrà quindi passaredai playoff. Oggi dalle 17 i sorteggi, che mostreranno gli avversari degli Azzurri.

La formula leggi anche Expo 2020 Dubai, oggi è la Giornata Nazionale dell’Italia Ai playoff accedono 12 Nazionali (le 10 seconde classificate di ogni girone più le 2 migliori formazioni migliori dell'ultima Nations League che non hanno centrato la qualificazione attraverso i gironi) che verranno suddivise in 3 gironi da 4 squadre. In ogni girone ci saranno 2 teste di serie che affronteranno le 2 non teste di serie in semifinali in gara unica. Le vincenti si sfideranno in finale, sempre in gara secca. Con questo meccanismo ci saranno le 3 ultime qualificate al Mondiale.

I partecipanti vedi anche Balotelli: "Voglio tornare in Nazionale, ho parlato con Mancini" Le squadre che parteciperanno saranno ordinate in base ai punti ottenuti nel girone di qualificazione (in caso di parità di punteggio verrebbe considerata la differenza reti). Le prime sei saranno teste di serie (ossia le squadre che hanno ottenuto più punti come seconde nei rispettivi gironi), le altre 4 insieme alle 2 provenienti dalla Nations League non lo saranno. A oggi le squadre sicure di partecipare ai playoff, oltre all'Italia, sono Austria, Galles, Macedonia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Russia, Svezia, Scozia, Turchia e Ucraina.

Le fasce leggi anche Mondiali 2022, Olanda e Argentina tra le 12 nazionali qualificate Ai sorteggi ci saranno due urne per le 12 squadre europee che si giocheranno la qualificazione. La prima urna sarà composta dalle "teste di serie", la seconda dalle "non teste di serie". Le teste di serie sono: ITALIA, Galles, Portogallo, Russia, Scozia, Svezia.

Le non teste di serie sono: Austria, Ucraina, Turchia, Polonia, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord.