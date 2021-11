Expo 2020 Dubai, domani la Giornata Nazionale dell’Italia

approfondimento

Per la giornata che celebra il nostro paese, il Padiglione Italia ha scelto dunque i giovani talenti del Teatro alla Scala, alcuni dei quali già affermati professionisti, affidandoli alla guida di un direttore di straordinaria esperienza come Donato Renzetti per l’esecuzione di un programma dedicato al grande repertorio operistico italiano. A interpretare arie e brani d’insieme della nostra tradizione lirica il soprano Clarissa Costanzo, il mezzosoprano Martina Serra, il tenore Azer Zada e il baritono Ettore Chi Hoon Lee. Per il Maestro l’incontro con i giovani dell’Accademia è anche una sorta di “ritorno a casa”, dal momento che al Teatro alla Scala Donato Renzetti ha iniziato la sua lunga carriera, quando, ancora adolescente, è entrato in orchestra come percussionista.

“Con l’Accademia Teatro alla Scala Fondazione Bracco ha un legame speciale” afferma Diana Bracco, Presidente della Fondazione Bracco. “Nel 2012, infatti, decidemmo di focalizzare una parte importate delle nostre attività culturali sulle nuove generazioni in tutti i campi, dando vita al progetto Diventerò-Fondazione Bracco per i giovani, che offre opportunità di formazione attraverso un articolato programma di borse di studio, premi di laurea e tirocini formativi. In questo contesto è nata la partnership con Accademia Teatro alla Scala, con cui condividiamo anzitutto il valore della cultura come strumento educativo in grado di migliorare la qualità della vita e rafforzare la coesione sociale. In questi anni”, aggiunge Diana Bracco, “siamo stati al fianco dell’Accademia in tante iniziative, non solo in Italia, ma anche all’estero: concerti, progetti espositivi e spettacoli di danza, come la Cenerentola che realizzammo in occasione dell’Expo Milano 2015. Ora abbiamo deciso di portare l’orchestra scaligera all’Expo 2020 di Dubai, offrendo a questi giovani talenti un prestigioso palcoscenico internazionale”.