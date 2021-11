Balotelli: "Voglio tornare in Nazionale, ho parlato con Mancini"

L'attaccante dell'Adana Demirspor parla al canale Twitch di Ocw Sports del suo possibile ritorno in maglia azzurra: "Se sapessi oggi di essere convocato per gli spareggi di marzo, partirei a piedi dalla Turchia" Condividi

Dopo il trionfo europeo, la Nazionale sembra essersi inceppata. Le partite di qualificazione al Mondiale hanno mostrato una squadra poco incisiva in attacco, soprattutto quando non può contare su Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio ha segnato 15 gol con la maglia azzurra, ma dietro di lui il più prolifico rimane Mario Balotelli.

"Partirei a piedi dalla Turchia" L'attaccante classe 1990, che oggi gioca in Turchia all'Adana Demirspor, ha raccontato della sua voglia di tornare in Nazionale al canale Twitch di Ocw Sports: "Se sapessi oggi di essere convocato per gli spareggi di marzo, partirei a piedi dalla Turchia. Sono sempre stato pronto ad andare in Nazionale, dopo gli ultimi due anni e mezzo sto bene. Per me sarebbe un sogno vestire la maglia azzurra, come è sempre stato", sottolinea Supermario. "Mancini non mi ha chiamato perché lui conosce il mio potenziale e non sono ancora a quel livello. Ora ho fino a marzo per arrivare al top della condizione".

"Ottimo rapporto con Mancini" Balotelli si è soffermato anche sul rapporto con il ct della Nazionale: "Con Mancini ho un ottimo rapporto, da sempre. Lui mi ha seranamente detto quello che vuole da meaffinché io possa tornare in Nazionale. E io lo farò. Se l'ho sentito ultimamente? Sì. Quello che lui vuole da me lo ha già detto più volte. Io non devo promettere niente a me stesso. Lui lo sa che se io sto bene perché non dovrebbe convocarmi?".

"Immobile? Potrei giocarci insieme" "Ciro è un bomber e in Nazionale è un attaccante che serve tanto alla squadra. Fa tanto lavoro sporco e in più fa gol. Per le mie caratteristiche potrei giocare in coppia con tutti. E quindi anche con Ciro. Posso giocare bene con tutti", spiega Mario.

"Prima della Turchia ho rifiutato un'offerta dall'Italia" Due anni e mezzo fa stava per andare in Cina, ma "ho parlato anche con Mancini e mi ha detto di evitare quel tipo di scelta". Dopo il ritorno in Italia, Balotelli ha scelto la Turchia. "Prima però ho rifiutato un'offerta dall'Italia" racconta, parlando dell'avventura con l'Adana Demirspor, dove ha segnato 5 gol in campionato ed è allenato da Vincenzo Montella. "Con il mister ho un rapporto ottimo, c'è fiducia reciproca", dice.