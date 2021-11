Udinese, nuova maglia speciale per celebrare i 125 anni del club

Divisa nera con loghi storici, verrà indossata domenica contro il Genoa per l'anniversario della nascita della società friulana

Il 30 novembre di 125 anni fa nasceva l'Udinese. Per celebrare il traguardo, il club e lo sponsor Macron hanno presentato la maglia Anniversary, terza della stagione 2021/22, che ricorda la storia del club con i loghi storici che hanno caratterizzato le divise bianconere. Verrà indossata dalla prima squadra domenica alla Dacia Arena, nella sfida contro il Genoa .

La nuova divisa è stata realizzata con tessuto proveniente al 100% da plastica riciclata. La terza maglia è completamente nera e a girocollo. Il backneck è personalizzato con il logo del club su fondo nero e la scritta 125 anni di passione, mentre nel retrocollo esterno, in rilievo e tono su tono appare la scritta 1896/21. Il corpo anteriore della maglia è caratterizzato da un'ampia banda verticale e centrale, tono su tono, all'interno della quale sono stati inseriti i loghi che hanno scandito le stagioni dell'Udinese, a partire dalla stella presente sul petto della prima formazione del 1896 (maglia nera, pantaloni bianchi e calzettoni neri).

I festeggiamenti

L'anniversario verrà celebrato con una serie di festeggiamenti. Ieri il primo appuntamento, una cena di gala nella Club House della Dacia Arena, alla presenza della famiglia Pozzo, la dirigenza, lo staff e di tutti i calciatori dell'Udinese accompagnati da mogli e compagne. All'evento anche ospiti come Simona Ventura, insieme al compagno Giovanni Terzi, e l'ex bianconero, nonché attuale tecnico dell'Italia Under 17, Bernardo Corradi accompagnato dalla moglie Elena Santarelli. L'evento di gala di ieri precede l'appuntamento di domenica, alle 11, nell'Auditorium della Dacia Arena prima di Udinese-Genoa che vedrà la presenza dei rappresentanti istituzionali del calcio italiano, con i presidenti di Figc e Lega di A, Gabriele Gravina, e Paolo Dal Pino, oltre a personaggi e leggende bianconere come Vincenzo Iaquinta, David Di Michele, Felipe, Del Neri, Dal Cin e Pizzul.