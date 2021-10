Serie A, Inter-Udinese 0-0. LIVE

Squadre in campo a San Siro. I nerazzurri puntano a bissare il successo ottenuto in trasferta contro l’Empoli nel turno infrasettimanale. I bianconeri sono invece reduci da quattro pareggi consecutivi. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Inter e Udinese si affrontano a San Siro (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K), punteggio sullo 0-0. I bianconeri – 11 punti in classifica – sono reduci da quattro pareggi consecutivi, l’ultimo contro il Verona per 1-1. I nerazzurri, invece, sono a quota 21 punti in graduatoria e puntano a bissare il successo ottenuto in trasferta contro l’Empoli nel turno infrasettimanale (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).