Cazzaniga e la falsa fidanzata: il pallavolista truffato per 15 anni

Una menzogna lunga 15 anni quella che ha vissuto Roberto Cazzaniga. L'ex nazionale italiano di pallavolo ed attuale capitano di Gioia del Colle è stato vittima di una truffa che lo ha visto elargire ingenti somme di denaro ad una donna con cui credeva di avere una relazione, ma che non ha mai incontrato di persona.

Inganno

Cazzaniga era convinto di stare assieme a tale Maya, presunta modella brasiliana presentatagli telefonicamente parecchi anni fa da una comune amica di nome Manuela. La falsa fidanzata usava come foto quella della modella di Victoria's Secret Alessandra Ambrosio. Un volto noto, ma nonostante questo il classe '79 non ha mai avuto dubbi e si è tuffato i questo rapporto a distanza che si è trascinato per 15 anni.

Cazzaniga ci parlava anche a telefono, ma la voce che gli rispondeva in realtà era di Valeria. Una donna sarda cui arrivavano i soldi che il pallavolista inviava periodicamente per consentirle di pagare le cure per problemi di salute altrettanto inventati. Si parla di grosse somme, circa 700mila euro.