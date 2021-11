Paga orologio da 40mila euro con banconote false: sequestrati beni

Sequestrati beni per 90mila euro a un 23enne francese che, spacciandosi come Viktor Bakarian, manager di una società con sede a Londra, aveva pagato con banconote false un orologio Franck Muller da 40mila euro. Il sequestro di prevenzione, eseguito a Verona, ha riguardato una vettura, contanti e un orologio del valore complessivo di circa 90mila euro.

Le indagini

Le indagini sono scattate dopo la denuncia per truffa fatta lo scorso maggio da una donna a Milano per la vendita dell'orologio. La Squadra Mobile milanese ha scoperto che il nome dell'uomo era già emerso in un controllo svolto dai poliziotti del Commissariato Rho/Pero, a seguito del quale erano state denunciate due persone, con precedenti, in possesso di banconote palesemente false. Nello smartphone di uno dei due, gli agenti avevano trovato una chat in cui il 23enne si presentava con quelle finte generalità e, nella quale, vi erano foto dell'orologio. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di verificare come il ragazzo avesse architettato la truffa, affittando anche un ufficio in via Costa.

Dalle indagini sono emersi altri elementi a carico del 23enne, coinvolto in altre truffe tra la Liguria e Milano.