NBA, la casa dei Lakers cambia nome: diventa Crypto.com Arena

La novità arriva a Natale: lo Staples Center di Los Angeles non si chiamerà più così, ma Crypto.com Arena. Dopo 22 anni di collaborazione con l’azienda Staples, partner dell’arena fin dalla sua inaugurazione nel 1999, la casa di Lakers, Clippers (seppur ancora per poco), Sparks di WNBA e Kings di NHL cambierà nome, come annunciato dall’azienda proprietaria dell’arena AEG.

Accordo storico leggi anche Usa Weekly News, Biden tra Baltimora e Campioni NBA alla Casa Bianca L’accordo per i "naming rights" dell'arena situata a downtown Los Angeles, secondo quanto riportato da più fonti, sarà il più remunerativo nella storia dello sport americano: 700 milioni di dollari per 20 anni. Poco meno dell’arco temporale coperto dal primo accordo di Staples, azienda di cancelleria per uffici, prima di lasciare spazio all’azienda di Singapore che si occupa di cryptovalute fondata nel 2016 e grande investitrice nello sport nell’ultimo anno, firmando accordi con la Formula 1, la UFC, la Serie A di calcio, il Paris St. Germain e i Montreal Canadiens di NHL, oltre ad apparire sulla maglia dei Philadelphia 76ers.