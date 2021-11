Usa Weekly News, Biden tra Baltimora e Campioni NBA alla Casa Bianca

19/20 Twitter Jack Ciattarelli

New Jersey - Jack Ciattarelli, aspirante repubblicano a governatore del New Jersey, concede la vittoria al democratico Phil Murphy a dieci giorni dalla chiusura dei seggi. "Odio perdere ma credo fortemente nei nostri processi democratici. Sono stati conteggiati abbastanza voti e non sembra esserci una strada per la vittoria o per chiedere un nuovo conteggio", ha detto Ciattarelli. Murphy è stato dichiarato vincitore della corsa a governatore del New Jersey il 3 novembre dall'Associated Press. Ciattarelli, però, non gli aveva ancora concesso la vittoria