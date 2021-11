Paolo Banchero, l'esordio da sogno del 18enne italo-americano in Ncaa

La giovane ala, davanti ad oltre 18mila spettatori, nonostante i crampi spinge al successo i Duke Blue Devils e conferma i motivi per cui in molti lo indicano come una delle prime due scelte al prossimo draft Nba Condividi

E' nata una stella? Presto per dirlo, ma lui sembra aver preso la strada giusta. Tanti addetti ai lavori e scout avevano gli occhi su Paolo Banchero, per vedere se avrebbe rispettato le attese intorno al suo nome. Ebbene, al Madison Square Garden di New York, l'italo-americano ha fatto di più. Nel campionato di college statunitense, con la maglia dei Duke Blue Devils, il talento ha messo a segno ben 22 punti, con 7/11 al tiro (0/3 con i piedi oltre l'arco), 8/9 ai liberi, sette rimbalzi e due recuperi nei 31 minuti in cui è rimasto sul parquet.

Problemi fisici leggi anche Scomparso Sebastiano Bianchi, giocatore di basket del Legnano Numeri che hanno incantato gli oltre 18.000 spettatori, nonostante i problemi fisici (crampi, accusati a più riprese) che ne hanno tormentato il secondo tempo, in cui è stato costretto anche momentaneamente a rientrare nello spogliatoio per verificare le sue condizioni. Con la sua prestazione ha aiutato la squadra, vincitrice per 79-71 su Kentucky, facendo capire le ragioni per cui in tanti lo indicano come una delle potenziali prime due scelte al prossimo draft Nba.

Paolo Banchero, giovane talento del basket in forza ai Duke Blue Devils. - ©Getty

Caratteristiche vedi anche Gli atleti più pagati della storia: la top 10 Banchero ha mostrato sia atletismo che varietà di opzioni offensive. Il 18enne azzurro, primo giocatore universitario a finire in NBA 2K con il proprio personaggio nel videogioco (accordo a suo modo rivoluzionario), è infatti in grado all'occorrenza di far male sia dal perimetro che in avvicinamento a canestro. Senza trascurare il fatto di essere sempre attivo in difesa dal punto di vista dell'impegno e dell'applicazione, oltre alle buone doti da playmaker.