Atp Finals Torino, le partite in programma oggi e dove vederle

Le ultime due sfide in programma vedranno opporsi Medvedev e Zverev a partire dalle 14, mentre stasera alle 21 Berrettini dovrebbe riuscire ad affrontare Hurkacz. In caso contrario, il suo posto verrà preso da Sinner

Oggi è il giorno della verità. Stasera sapremo se il numero uno del tennis italiano Matteo Berrettini riuscirà a scendere in campo contro Hurkacz. Dopo l'infortunio all'addome nella sfida contro Zverev, che lo aveva costretto ad arrendersi, il romano sembra aver recuperato. Ad ogni modo la situazione rimane delicata, per questo in alternativa è stato preallertato Jannik Sinner.