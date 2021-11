Atp Finals, Berrettini: “Medici valutano esami, presto deciderò”

Berrettini dovrebbe giocare domani sera, alle 21, contro Hurkacz, ma se non dovesse farcela è pronto a prendere il suo posto Jannik Sinner

"Il mio team tecnico e medico sta valutando gli esami di oggi e la situazione in generale: vi farò sapere appena prenderò una decisione", ha fatto sapere Matteo Berrettini, attraverso i social, fornendo aggiornamenti sulle proprie condizioni dopo l'infortunio che ieri sera lo ha costretto al ritiro nell'esordio alle Atp Finals di Torino.

Berrettini: “Grazie mille per il supporto”

"Ieri sera ho provato una delle peggiori sensazioni della mia carriera - aggiunge il tennista su Instagram - e grazie mille per il supporto, in questi momenti è di grande aiuto". Berrettini dovrebbe giocare domani sera, alle 21, contro Hurkacz, ma se non dovesse farcela è pronto a prendere il suo posto Jannik Sinner.