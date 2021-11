Italia si qualifica ai Mondiali 2022 se: tutte le combinazioni

Nel calcio bisogna riconfermarsi ad ogni sfida. Pochi mesi fa l'Italia diventava campione d'Europa a Wembley, ma oggi deve dimostrare di meritare il Mondiale in Qatar. Gli Azzurri sono partiti molto forte nel Gruppo C, ma hanno visto complicarsi il loro cammino dopo aver pareggiato due delle ultime tre sfide. Ad approfittare infatti di questo rallentamento è stata la Svizzera, che ha agganciato l’Italia in vetta alla classifica del girone a quota 14 punti.

Italia o Svizzera

leggi anche

Irlanda del Nord-Italia, gli Azzurri cercano il pass per i Mondiali

Attualmente l'Italia e la Svizzera sono appaiate a 15 punti in testa, con 13 goal segnati dagli Azzurri e due subiti (+11 di differenza reti) e 11-2 per la squadra di Yakin (+9). Nello scontro diretto dell'Olimpico, i ragazzi di Mancini avevano raggiunto il pareggio e alla fine anche rischiato di vincere, ma Jorginho ha sbagliato il rigore che porta le due Nazionali a giocarsi la qualificazione negli ultimi 90'.

In caso di pari punti tra Italia e Svizzera si considera la differenza reti e non gli scontri diretti. Significa che l'Italia non solo deve battere l'Irlanda del Nord, ma dovrà anche segnare il più possibile per aumentare quel +2 rispetto alla Svizzera. Quindi se la Nazionale azzurra dovesse vincere 1-0 e gli elvetici 4-0, sarebbero questi ultimi ad ottenere il primo posto.