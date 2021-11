Irlanda del Nord-Italia, gli Azzurri cercano il pass per i Mondiali

A Belfast, alle 20.45, la Nazionale di Mancini si gioca la possibilità dell'accesso diretto a Qatar 2022. Al Windsor Park serve vincere e provare a farlo con tanti gol di scarto per evitare di essere scavalcati dalla Svizzera, al momento a pari punti in classifica e impegnata a sua volta in casa contro la Bulgaria. Ecco a chi potrebbe affidarsi il ct per la partita decisiva

Novanta minuti per scacciare l’incubo dei play-off e qualificarsi direttamente ai Mondiali in Qatar del 2022. Stasera, alle 20.45, la Nazionale dell’Italia scende in campo al Windsor Park di Belfast, contro l’Irlanda del Nord, che non ha mai perso in casa in queste qualificazioni. Al momento gli Azzurri sono primi nel girone C, a pari punti con la Svizzera e con +2 di differenza reti. Per qualificarsi servirà quindi vincere e fare tanti gol, per tenere lontana la rimonta elvetica. Gli svizzeri alla stessa ora giocano in casa contro la Bulgaria (IL PAREGGIO TRA ITALIA E SVIZZERA - LE FOTO DEL MATCH).