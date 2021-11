Calcio, Genoa ufficializza l’ingaggio: “Benvenuto mister Shevchenko!”

L'ex pallone d'oro del 2004 ed ex c.t. della nazionale Ucraina prende il posto di Davide Ballardini, esonerato ieri dopo aver raccolto appena 9 punti in 12 partite

E’ arrivata insieme al benvenuto del club l’ufficialità dell’ingaggio di Andriy Shevchenko come nuovo allenatore del Genoa. L'ex pallone d'oro del 2004 ed ex c.t. della nazionale Ucraina prende il posto di Davide Ballardini, esonerato ieri dopo aver raccolto appena 9 punti in 12 partite. Sul profilo Twitter ufficiale del Genoa è comparso un tweet con la bandiera dell'Ucraina alla quale lo stesso Shevchenko ha risposto con i colori rosso e blu. "Benvenuto, mister Shevchenko! Il Genoa CFC annuncia che Andriy Shevchenko ha raggiunto un accordo con 777 Partners e guiderà il Grifone fino al 30 giugno 2024" si legge nel comunicato.