Serie A, Salernitana-Napoli 0-0. DIRETTA

Dalle 18 in campo per il derby campano Salernitana-Napoli. Oltre a Osimhen, Spalletti deve rinunciare al capitano Insigne, tenendolo in panchina, per preservarlo viste le sue condizioni fisiche non ottimali. Schierati Mertens, Politano e Lozano. Colantuono si affida al tandem Bonazzoli-Gondo, alle loro spalle Ribery