Cassano: "Totti non è eterno come Maradona o Messi. Verrà dimenticato"

L'ex capitano, che è stato difeso dai tifosi soprattutto nelle radio, non ha ancora risposto al barese. I due hanno giocato insieme per quattro anni e mezzo Condividi:

Ex compagni di squadra a tratti unitissimi, a volte in conflitto. Antonio Cassano e Francesco Totti si trovavano a meraviglia in campo, ma fuori tra i due c'è stato più di un attrito. L'ex trequartista barese, alla Bobo Tv, ha commentato i fischi ricevuti domenica da Luciano Spalletti, parlando anche dell'ex capitano della Roma: "I fischi sono una vergogna, un allenatore che ha amato Roma e ama Roma, ha fatto cose divine. E perché? Perché ha fatto smettere Totti? Non è normale, mi fa diventare matto questa cosa. Per me è uno scandalo, lo dico a malincuore perché io mi sono trovato divinamente lì, mi amavano follemente. E’ tutto venuto fuori con Spalletti che non faceva giocare il Pupo. Io gli voglio bene, lui anche oggi a 45 anni dice che farebbe la differenza ma quando smetti smetti”.

Pupone dimenticato leggi anche Maradona, il trailer della serie Amazon Cassano non risparmia critiche all'ex numero 10 giallorosso. Un giocatore che, secondo lui, non verrà ricordato ancora a lungo: "Non è eterno come Messi o Maradona, tra 20 anni sarà dimenticato. Una volta c’era Conti, poi Totti, magari ci sarà Pellegrini. Anche De Rossi era capitan futuro, ma Daniele quasi è andato nel dimenticatoio, anche se per me è eterno. Io in 20 anni non ho mai visto uno così attaccato alla Roma, l’ho visto piangere dopo un derby perso. Totti teneva alla Roma? De Rossi 100 volte di più. Totti è romanista, De Rossi di più, se lo tagli il sangue esce romanista".