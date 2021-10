Serie A, Torino vince contro il Genoa: 3-2. Sampdoria-Spezia 2-0. LIVE

I granata tornano alla vittoria, secondo ko nelle ultime tre sfide per i rossoblù. In campo le squadre del derby ligure. Autorete di Gyasi, poi a segno Candreva. La partita è visibile su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

È finita 3-2 la sfida tra il Torino e il Genoa, nella 9^ giornata di Serie A ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Il Toro torna così alla vittoria dopo oltre un mese. Secondo ko nelle ultime tre sfide, invece, per il Genoa. In corso il match - derby ligure - tra Sampdoria e Spezia. La partita è visibile su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet).

La cronaca di Torino-Genoa

Torino da subito aggressivo e pericoloso. La sblocca l'ex Sanabria al 14', che poi fornisce l'assist a Pobega per il 2-0 al 31'. Nella ripresa autogol di Vasquez al 58', poi cancellato dal Var. Al 70' bel tocco di Caicedo per Destro, smarcato solo a centro area. Ancora in rete l'attaccante rossoblù: 6 gol in 6 partite e 4 match di fila a segno. Al 77' il Torino va a segno con Brekalo. Poco dopo Caicedo fissa il risultato finale sul 3-2. I tre punti vanno alla squadra di Juric.

IL TABELLINO DI TORINO-GENOA 3-2

Reti: 14′ Sanabria (T); 31′ Pobega (T); 69′ Destro (G), 77′ Brekalo (T), 81′ Caicedo (G)

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo (58′ Vojvoda), Lukic, Pobega, Ansaldi; Linetty (58′ Praet), Brekalo; Sanabria (58′ Belotti). Allenatore: Juric.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Ghiglione (46′ Kallon), Vasquez, Criscito, Cambiaso; Toure (46′ Galdames), Sturaro (68′ Behrami); Ekuban (61′ Caicedo), Rovella, Fares; Destro (80′ Pandev). Allenatore: Ballardini

Ammoniti: Vasquez, Fares, Kallon, Pobega e Praet per comportamento non regolamentare