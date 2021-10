Serie A, Venezia-Fiorentina 1-0: video, gol e highlights

L'ottava giornata del campionato si è conclusa con la sfida del Penzo. Il match viene sbloccato nel primo tempo da Aramu: è la rete che vale tre punti per i lagunari. Nel finale la squadra di Italiano è rimasta in 10 per l'espulsione di Sottil

Il Venezia batte 1-0 la Fiorentina nel posticipo che ha chiuso l’ottava giornata del campionato di Serie A. Tre punti d’oro per la squadra di Zanetti, che esce dalla zona retrocessione. I ragazzi di Italiano invece restano bloccati a metà classifica. Nel primo tempo match equilibrato che viene sbloccato al minuto 36 dal Venezia: Henry parte sul filo del fuorigioco e appoggia a centro area dove è appostato Aramu, che deve solo spingere in rete. Nel secondo tempo molte interruzioni, con le due squadre attente a non scoprirsi. Al 77esimo la Fiorentina resta in 10 uomini per l'espulsione di Sottil: fallo su Okereke e secondo giallo per lui. Nel recupero occasione per Vlahovic, ma il Venezia si salva e porta a casa un prezioso successo (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).