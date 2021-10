Serie A, Cagliari-Sampdoria 3-1. In corso altre tre partite. LIVE

vedi anche

Milan-Verona 3-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

La prima partita della giornata si è giocata alle 12.30. I padroni di casa sbloccano il match al quarto minuto: Joao Pedro di testa insacca su cross di Keita dalla sinistra. C’è bisogno di un check del Var per la convalida del gol. Nel secondo tempo la squadra di Mazzarri raddoppia al 75esimo con Caceres, che controlla al limite dell'area e calcia trovando anche una deviazione. Pochi minuti dopo la Samp accorcia le distanze con un gol di testa di Thorsby. Ma nel recupero è ancora Joao Pedro a chiudere la sfida sfruttando un grande assist di Nandez.

Il tabellino: Cagliari-Sampdoria 3-1

Gol: 4′ Joao Pedro, 74′ Caceres, 82′ Thorsby, 94′ Joao Pedro

Cagliari (4-4-2): Cragno, Caceres, Godin (13' st Ceppitelli) Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert (11' st Deiola) Keita (42' st Pavoletti) Joao Pedro. All. Mazzarri.



Sampdoria (4-3-1-2) Audero, Bereszyński (42' st Depaoli) Yoshida, Colley, Augello (20' st Murru) Thorsby, Adrien Silva, Askildsen (20' st Verre) Candreva; Quagliarella, Gabbiadini (7' st Caputo). All. D'Aversa.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Ammoniti: Carboni, Thorsby, Deiola, Yoshida, Strootman per gioco scorretto, Pavoletti per comportamento non regolamentare. Espulso al 47' st D'Aversa per proteste.