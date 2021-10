Calcio, ecco i giocatori che valgono di più secondo Kpmg. FOTO

7/10 ©Getty

Frenkie de Jong – 114,3 milioni Nonostante il momento difficile per il Barcellona, il geometra olandese rimane un punto fisso di oggi e di domani. Professore del centrocampo, è alla sua terza stagione in Spagna dopo essere esploso in Eredivisie con l'Ajax. E' l'unico calciatore di questa classifica a non giocare dalla trequarti in su

Il Barcellona, intanto, ha già blindato un altro centrocampista per il futuro