Nations League, Spagna-Francia 1-2: i Bleus vincono il torneo

La Francia ha vinto 2-1 in rimonta contro la Spagna nella finale di Nations League che si è disputata a San Siro, aggiudicandosi la seconda edizione della competizione. Si completa dunque il podio del torneo, dopo che l’Italia nel pomeriggio ha conquistato il terzo posto battendo nella “finalina” il Belgio per 2-1. A Milano, in serata, primo tempo molto bloccato, con poche occasioni. La Nazionale di Deschamps si rende pericolosa con Benzema. Dall'altra parte Sarabia conclude debole da buona posizione. Nella ripresa, al 64’ grande occasione per i transalpini con Theo Hernandez che colpisce la traversa con una botta mancina. La partita si infiamma. Sul ribaltamento di fronte la Spagna va in vantaggio con Oyarzabal che sfrutta il lancio di Busquets e incrocia di sinistro. Passano due minuti e pareggia Benzema con un destro a giro dal limite che trova l’angolino. All’80’ la Francia la ribalta con Mbappé che scatta in profondità e batte Unai Simon. È il gol che decide la finale.