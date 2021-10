Barcellona, Pedri rinnova e avrà la clausola più alta del mondo

Golden Boy era il soprannome di Gianni Rivera, tra i centrocampisti più forti della storia italiana. Adesso forse bisognerà darlo anche a Pedri, talento che ha appena rinnovato il suo contratto col Barcellona fino al 2026. Ciò che rende il nuovo accordo "dorato" è in particolare la clausola rescissoria contenuta in esso, pari a 1 miliardo di euro. La più alta di sempre per un calciatore. Il record è condiviso con Karim Benzema e Federico Valverde, ma impressiona perché Pedri ha appena 18 anni.