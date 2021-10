Calcio, Salernitana: esonerato Castori dopo sconfitta con Spezia

Il k.o. di La Spezia costa caro a Fabrizio Castori: la Salernitana ha deciso di esonerare l'allenatore marchigiano. L'esperienza dell'uomo della promozione del club, in Serie A, è durata dunque solo otto giornate: decisiva la sconfitta per 2-1 subita sabato in rimonta contro lo Spezia. Al momento manca ancora l'ufficialità, ma la decisione è stata già comunicata al tecnico da parte della dirigenza granata che si è messa subito al lavoro per individuare il successore. Intanto, la Salernitana è ultima in classifica con 4 punti (una vittoria, un pareggio e sei sconfitte).