Misano, Rossi: "Ultimo Gp in Italia, triste ma ci siamo divertiti"

Il campione di Tavullia: "Sarà una grande chance per salutare tutti i fan italiani, nel mio circuito di casa"

Ultima volta di Valentino Rossi in Italia da pilota della MotoGp (LA CARRIERA DI ROSSI). Il campione di Tavullia, infatti, domenica 24 ottobre a Misano si congederà davanti ai suoi tifosi. "È un po' triste. Ma è stato bellissimo, ci siamo divertiti”, ha ammesso Rossi, sottolineando che si tratta di "una situazione un po' strana perché è la seconda gara a Misano in questa stagione e già questo è particolare perché di solito si gira una volta sola nello stesso circuito. Sarà una grande chance per salutare tutti i fan italiani, nel mio circuito di casa. Spero che il tempo sia buono, che si corra sull'asciutto".