Champions League, Zenit-Juve: le probabili formazioni

Continuano le sfide per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Questa sera la Juventus sarà in Russia per affrontare lo Zenit. Dopo la vittoria contro il Malmo, la squadra di San Pietroburgo ambisce ai primi due posti del girone. I bianconeri cercano invece la terza vittoria in Europa per blindare il passaggio alla fase a eliminazione diretta. La partita inizia alle ore 21:00 e sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE - LA PARTITA DELL'INTER - LA PARTITA DEL MILAN).