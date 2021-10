Formula 1, Gp Turchia: vince Bottas, poi Verstappen e Perez. VIDEO

Valtteri Bottas su Mercedes ha vinto il Gran premio di Turchia, 16ma prova del mondiale di Formula 1 . Nel circuito dell'Istanbul Park bagnato dalla pioggia il finlandese ha preceduto sul traguardo le due Red Bull dell'olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez, rispettivamente seconda e terza. Al quarto posto la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, mentre l’altra rossa dello spagnolo Carlos Sainz ha chiuso la gara in ottava posizione. Verstappen grazie al secondo posto torna in testa al mondiale. Solo quinto Lewis Hamilton, la cui rimonta dall'undicesimo posto di partenza è stata rallentata da una strategia sbagliata ai pitstop.

Grandi rimonte di Hamilton e Sainz

leggi anche

Annullato il Salone di Ginevra 2022 per il terzo anno consecutivo

Ridottissimo il ritardo di Max Verstappen dal vincitore Valtteri Bottas: l'olandese è transitato davanti alla bandiera a scacchi con a soli 0"876 dal pilota Mercedes. La rimonta di Lewis Hamilton, partito dalle retrovie, si è fermata alle spalle di Charles Leclerc, vale a dire al quinto posto e questo piazzamento ha costretto il britannico campione del mondo in carica di rinunciare alla leadership del Mondiale piloti di F1, che come detto è tornata fra le mani di Verstappen. Grandissima prova dell'altro ferrarista, Carlos Sainz Junior, anche lui come Hamilton protagonista di una grandissima rimonta: lo spagnolo si è piazzato all'ottavo posto.