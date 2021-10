Newcastle, i tifosi festeggiano travestiti da sceicchi. VIDEO

L'Arabia Saudita entra nel calcio e lo fa come un terremoto. Dopo Emirati Arabi Uniti e Qatar, adesso il pallone europeo ha un nuovo paperone mediorientale. Dopo un lunga trattativa, il Newcastle United è stato acquistato dal Public Investment Fund (PIF): PIF, PCP Capital Partners e RB Sports & Media sono ufficialmente i nuovi proprietari dei Magpies. I tifosi bianconeri, appresa la notizia, hanno festeggiato vestendosi da sceicchi e lanciando soldi in aria.

Un fondo da 430 miliardi di dollari

Il Public Investment Fund è il fondo d’investimento sovrano del regno saudita, e fa capo direttamente a Mohammad bin Salman, il principe ereditario finito al centro delle cronache internazionale per il suo presunto coinvolgimento nell'uccisione del giornalista dissidente Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul nel 2018. Il suo nome nei mesi giorni era emerso anche come potenziale interessato all’acquisto dell’Inter. Come riportato dal sito inglese Goal.com, il fondo possiede una ricchezza netta di oltre 430 miliardi di euro, ovvero 13 volte tanto quella di dello sceicco Mansour, proprietario del Manchester City, e addirittura 50 volte più ricco di Nasser Al-Khelaifi, patron del PSG.