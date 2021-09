Calcio, Keisuke Honda atterra in Lituania: ha firmato per il Suduva

È il nono Paese in cui giocherà. In Italia ha giocato per tre stagioni al Milan. Ora riparte dal club baltico e indosserà la maglia numero 3. Nella conferenza stampa di presentazione: "Non vedo l'ora di una nuova sfida" Condividi:

Giappone, Olanda, Russia, Italia, Messico, ancora Olanda, Brasile, Azerbaijan e ora Lituania. Non sono le tappe del romanzo ‘Il giro del mondo in 80 giorni’ di Jules Verne, ma i Paesi che Keisuke Honda ha attraversato nella sua carriera da calciatore. Se vogliamo contare anche quella da allenatore, alla lista dobbiamo aggiungere pure la Cambogia. A 35 anni, il centrocampista giapponese ha firmato per il Suduva, squadra lituana della città di Marijampole, e indosserà la maglia numero 3.

Il nono Paese leggi anche Afghanistan, nazionale giovanile di calcio femminile fugge in Pakistan “Sinceramente non so nulla della Lituania”, ha ammesso Honda alla conferenza stampa di presentazione, “non mi ero reso conto che fosse in Europa finché non sono passato per l’immigrazione ad Amsterdam”. Talento d’oriente, aggiunge così alla collezione il nono Paese. Ha giocato le sue prime stagioni nel club nipponico di Nagoya Grampus. Il primo viaggio ha avuto come destinazione l’Olanda e la maglia era quella giallo-nera del Vvv-Venlo. Qua viene soprannominato ‘Keizer Keisuke’, l’imperatore che ha permesso alla squadra di tornare in prima divisione segnando 16 reti. È però con il passaggio al Cska Mosca, con cui può giocare in Champions League, che inizia la fortuna di Honda.