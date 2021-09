Serie A, Sampdoria-Inter 2-2: video, gol e highlights della partita

Nerazzurri due volte in vantaggio e due volte ripresi dai blucerchiati. A segno Dimarco e Lautaro Martinez per la squadra di Simone Inzaghi, Yoshida e Augello per i doriani. I milanesi frenano dopo le due vittorie nelle prime due gare, i liguri salgono a quota 2 punti

Spettacolo al Ferraris di Genova, nel lunch match della terza giornata di A. Sampdoria e Inter pareggiano 2-2. Reti di Dimarco e Barella per i nerazzurri, Yoshida e Augello a segno per i blucerchiati. La squadra di Simone Inzaghi frena dopo le due vittorie nelle prime due gare e, col pareggio, va a 7 punti in classifica, quella di D'Aversa sale a quota 2 ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Sampdoria-Inter

Al 18’ nerazzurri in vantaggio con Dimarco che con un sinistro potente e preciso indirizza sotto l’incrocio dei pali una punizione dal limite dell’area. Al 33’ il pari doriano: sugli sviluppi di un corner la palla finisce a Yoshida che calcia di sinistro, il tiro deviato da Dzeko beffa Handanovic. Al 44’ Inter di nuovo avanti: Barella sprinta sul centrodestra e mette un pallone delizioso in mezzo, Lautaro Martinez di sinistro al volo non sbaglia. Partita molto vivace anche nel secondo tempo. Al 47’ arriva il pareggio di Augello. Anche lui, servito da Damsgaard, con un tiro al volo col piede mancino non lascia scampo ad Handanovic. Poi occasioni da entrambe le parti, ma il risultato non si schioda dal 2-2.