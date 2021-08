Serie A, Verona-Inter 1-3: video, gol e highlights della partita

Hellas in vantaggio nel primo tempo grazie a Ilic, dopo un disimpegno errato della difesa nerazzurra (15'). Nella ripresa gli uomini di Simone Inzaghi ribaltano il risultato, con la rete di Lautaro Martínez (47') e la doppietta del neoacquisto Correa (83' e 94')

Seconda vittoria consecutiva in campionato per l'Inter di Simone Inzaghi, che al Bentegodi si impone sul Verona per 3-1. I nerazzurri subiscono nel primo tempo il gol di Ilic (15'), ma nella seconda frazione ribaltano il risultato. Lautaro pareggia di testa al 47', poi l'argentino lascia il posto al connazionale Correa, nuovo arrivato. E proprio il Tucu segna la doppietta (83' e 94') che decide la gara (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). L'Inter è a quota 6 punti, l'Hellas è ferma a 0.