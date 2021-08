Serie A, Udinese-Venezia 3-0: video, gol e highlights

Dopo il pareggio con la Juventus, l’Udinese batte il neopromosso Venezia e sale a quota 4 punti in classifica. I padroni di casa sbloccano il risultato al 29′ quando Molina offre a Pussetto il pallone del vantaggio. Al 70’ Deulofeu, entrato dalla panchina, firma il raddoppio al termine di una triangolazione con Arslan, dopo un errore in disimpegno della difesa veneta. È la rete che affossa definitivamente le speranze del Venezia. Nel finale arriva anche la gioia personale per Molina, con Stryger Larsen che sfrutta ancora un errore in uscita dei lagunari e serve il compagno, che scarica in rete il pallone del 3-0. Seconda sconfitta per il Venezia, che resta ancora a secco (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).