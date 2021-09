Serie A, Napoli-Juve alle 18. Empoli-Venezia 0-1. DIRETTA

Dopo la sosta per le nazionali si torna a giocare anche in campionato. La prima partita è quella tra le due neopromosse con la squadra di Andreazzoli che ospita quella di Zanetti. L’attesa è per la sfida al Maradona tra gli azzurri e l’undici di Allegri che arriva in Campania senza diversi titolari. In serata Atalanta-Fiorentina