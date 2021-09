Juventus, lo Stadium festeggia i suoi primi 10 anni

L'8 settembre del 2011 inaugurava la nuova casa del club bianconero, uno dei pochissimi impianti di proprietà in Italia, l'unico per una big del nostro campionato di calcio. Da allora, allo Stadium, si sono giocate 262 partite, con una percentuale di imbattibilità del 93% e solo 16 sconfitte Condividi:

Era l'8 settembre del 2011 quando laJuventus apriva ufficialmente al pubblico la sua nuova casa. Lo Juventus Stadium era il primo stadio di proprietà di una grande del calcio italiano (e a tutt'oggi rimane l'unico per le big) e tanta era stata l'attesa per la sua realizzazione. Il primo match fu un amichevole contro il Notts County pareggiata per 1-1 con gol di Luca Toni e pareggio di Lee Hughes. Non proprio il match dei sogni, ma ne sarebbero arrivati di migliori.

Una fortezza quasi inespugnabile leggi anche Serie A, le maglie per la stagione 2021/2022 A celebrare la ricorrenza è stato il club bianconero sul proprio sito ufficiale. Appena inaugurato, lo Stadium si sarebbe rivelato una fortezza inespugnabile per oltre un anno, accompagnando il club bianconero a una rinascita fatta di nove scudetti consecutivi. Col Parma la prima ufficiale in campionato, vittoria per 4-1. Contro l'Inter di Stramaccioni, oltre un anno dopo, la prima sconfitta: 1-3 con doppietta di Milito e gol di Palacio, il 3 novembre 2012.