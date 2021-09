Serie A, tre partite in corso, poi Milan-Lazio. Risultati in diretta

Sfide importanti in chiave salvezza con il Torino, privo di Belotti, che ospita la Salernitana. In casa anche lo Spezia che riceve l’Udinese mentre in Sardegna si gioca Cagliari-Genoa. Alle 18 il match a San Siro mentre il posticipo è quello dell’Olimpico tra Roma e Sassuolo. Alle 12.30 pareggio 2-2 tra Sampdoria e Inter

Sono tre i match iniziati alle 15 per questa terza giornata di campionato: partite che alla lunga potrebbero risultare decisive nella corsa salvezza: il Torino di Juric ospita la Salernitana, entrambe le squadre alla ricerca della prima vittoria in questa stagione di Serie A. L’Udinese di Gotti va in trasferta dove affronta lo Spezia di Thiago Motta, mentre in Sardegna c’è il match tutto rossoblù tra Cagliari e Genoa. Alle 18 poi il big match di San Siro tra Milan e Lazio, mentre alle 20.45 all'Olimpico scendono in campo Roma e Sassuolo. Nell'anticipo delle 12.30 pareggio per 2-2 tra Sampdoria e Inter.