Milan, nuovo listino prezzi per la Champions: biglietti da 39 euro

La società ha rivisto al ribasso i prezzi dei tagliandi per assistere alle partite casalinghe dopo le proteste dei tifosi: assistere al match contro l'Atletico Madrid in Curva costa ora 54 euro contro i 119 stabiliti in precedenza

Dopo le polemiche da parte dei tifosi per l'eccessivo costo dei biglietti delle gare casalinghe di Champions League, il Milan ha annunciato il nuovo listino prezzi ribassato per la partita contro l’Atletico Madrid in programma il 28 settembre a San Siro. Per gli abbonati il prezzo del ticket partirà da 39 euro. Domani, fa sapere il club rossonero in una nota, riprenderà la vendita dei tagliandi e da martedì la vendita libera. Una rivalutazione importante quella fatta dalla società di via Aldo Rossi che, attraverso la lettera ai tifosi dell'ad Ivan Gazidis, aveva sospeso momentaneamente le vendite per andare incontro alle richieste dei sostenitori.

I prezzi

Ora il terzo anello laterale costerà 30 euro in meno, il terzo anello centrale 45 euro in meno. Assistere al ritorno in Champions dei rossoneri in Curva ora costa 54 euro contro i 119 stabiliti cinque giorni fa. Prezzi che salivano come di consueto per le sedute di maggior prestigio. L'obiettivo del Milan è far sì che San Siro sia una festa, nei limiti del rispetto delle normative vigenti anti-covid, per l'attesissimo debutto nella massima competizione europea a distanza di sette anni dall'ultima volta.