Champions League, sorteggi per la fase a gironi: dove vederli

Il sorteggio della fase a gironi si svolge a Istanbul: appuntamento dalle 17.45, con la cerimonia che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW e su SkySport.it. A metà dicembre, al termine della fase a gironi, si passerà poi al sorteggio degli ottavi di finale, poi il 18 marzo 2022 toccherà ai quarti e semifinale.

Le squadre sono divise in fasce. La prima fascia è composta dai detentori di Champions ed Europa League, oltre ai vincitori dei principali campionati nazionali per il ranking Uefa. Le fasce 2, 3 e 4, invece, sono determinate dai coefficienti dei club, un valore stabilito dai risultati ottenuti dalle società negli ultimi 5 anni. Nessun club potrà affrontare un'altra squadra della stessa fascia né della stessa federazione. Eventuali altre restrizioni saranno annunciate prima del sorteggio. Ecco le fasce:

Il calendario della Champions League: dai gironi alla finale

La fase a gironi inizierà il 14 e 15 settembre 2021. Due settimane più tardi, il 28 e 29 settembre, ci sarà la seconda giornata, mentre il 19 e 20 ottobre si giocherà il terzo turno. Il 2 e 3 novembre si tornerà in campo per la quarta giornata, mentre il 23 e 24 novembre è in programma il penultimo turno della fase a gironi. L'ultimo appuntamento della fase a gironi è previsto per il 7 e 8 dicembre. La fase a eliminazione diretta si giocherà nel 2022: ottavi di finale tra il 15 febbraio e il 16 marzo, i quarti tra il 5 e 13 aprile, le semifinali tra il 26 aprile e il 4 maggio. La finale è in programma il 28 maggio 2022 a San Pietroburgo, in Russia.