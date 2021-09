F1, Gp Monza: vince Ricciardo. Incidente Verstappen-Hamilton

Accuse reciproche tra Hamilton e Verstappen

Non è però finito in pista il duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Dopo l'incidente che li ha visti coinvolti è l'inglese ad accusare il pilota Red Bull di aver causato lo scontro "in maniera opportunistica". "Io ho lasciato spazio - dice il campione del mondo in carica dopo il Gran Premio di Monza -, lui evidentemente ha perso il controllo e mi è volato addosso. È stato opportunistico, sapeva che ci saremmo scontrati così. Ora ho un forte dolore al collo". Non si fa attendere però la risposta di Verstappen: "Io ho agito in maniera corretta, Hamilton mi ha spinto fuori in frenata e ha continuato a spingermi contro il cordolo in curva. È un peccato ma le corse sono così". Poi conclude: "Cerchiamo sempre di combattere ma tutti devono collaborare per fare le curve. Oggi questa collaborazione non c'è stata".